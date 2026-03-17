Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por Internet
Se juega este martes el cruce clave entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El Manchester City se prepara para recibir este martes al Real Madrid en Inglaterra, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League 2026, con la difícil misión de golear para revertir una serie que lo tiene abajo por tres tantos.
El esperado encuentro se disputará desde las 17 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, contando con el arbitraje del francés Clément Turpin. El partido puede verse sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División: se televisa por ESPN y Disney+.
El primer chico de esta serie fue un monólogo absoluto del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto español se impuso con un contundente 3-0 gracias a una actuación histórica de Federico Valverde.
El mediocampista uruguayo marcó un hat-trick electrizante que liquidó el pleito antes de que terminara el primer tiempo, dejando al equipo inglés contra las cuerdas de cara a la revancha.
El presente de ambos gigantes en sus respectivas ligas añade un condimento extra de presión para este duelo decisivo. Por un lado, los dirigidos por Pep Guardiola llegan golpeados tras igualar 1-1 ante West Ham en la Premier League, un tropiezo que los dejó a 9 puntos del líder Arsenal, aunque aún adeudan un partido que podría recortar esa distancia a 6 unidades.
En contraste, el conjunto de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento dulce tras golear 4-1 al Elche con otro tanto de un Valverde intratable, manteniéndose en la segunda posición de La Liga con 66 puntos y acechando al Barcelona a falta de diez fechas para el cierre del campeonato.
Formaciones Manchester City vs. Real Madrid por octavos de la Champions League
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Cómo ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe sintonizar ESPN en:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
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