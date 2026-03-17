El contundente descargo de Cristina Kirchner en la Justicia: "¿Qué es esto de que me robé un PBI?"

Las contradicciones detrás de las grandes cifras

El foco puesto en las supuestas sumas siderales le sirvió a Cristina Kirchner como puente para remarcar lo que considera una absoluta falta de coherencia en el accionar de Comodoro Py.

En su descargo, expuso lo absurdo de la ingeniería judicial: remarcó que mientras en la opinión pública se instalaba la idea del "PBI robado", en la causa Vialidad se le negó auditar toda la obra pública del país y se la condenó por beneficiar exclusivamente a Lázaro Báez. Sin embargo, en esta nueva instancia de la causa Cuadernos, la acusan de ser "la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de la República Argentina", empresarios a los que ella misma había pedido investigar años atrás.

"Tienen derecho a perseguir, pero por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir", fulminó la exmandataria, cerrando su defensa sobre el manejo de los fondos estatales.