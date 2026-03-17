El contundente descargo de Cristina Kirchner en la Justicia: "¿Qué es esto de que me robé un PBI?"
En Comodoro Py, Cristina Kirchner apuntó contra los mitos construidos a su alrededor y fue categórica: "No estaría sentada acá".
En el marco de su encendida exposición ante el tribunal por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner decidió hacer frente a una de las frases más repetidas por sus detractores. Con evidente indignación, se refirió al famoso mito del "PBI robado" para desestimar acusaciones y exponer falencias de la investigación.
Frente a los jueces, CFK invitó a observar su realidad cotidiana y la de su familia para contrastarla con las exorbitantes cifras que se le adjudican en la opinión pública, dejando en claro que las denuncias no tienen ningún asidero lógico ni práctico.
IMPORTANTE: Cristina Kirchner: "El Presidente anunció que voy a seguir presa"
El mito del PBI y los "miles de millones"
Con un tono vehemente, la expresidenta interpeló directamente a los presentes en la sala de audiencias para desarmar la narrativa de la corrupción a escala monumental: "¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? A ver, qué es esto de que se robó un PBI, que se robó miles de millones...", comenzó cuestionando.
Acto seguido, utilizó el propio peso del proceso judicial que estaba enfrentando en ese instante como prueba a su favor: "Pero miren, si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá. ¿Sabe qué? No estaría sentada acá", sentenció con firmeza, dando a entender que semejante nivel de riqueza e impunidad económica le habría permitido evadir por completo el banquillo de los acusados.
Las contradicciones detrás de las grandes cifras
El foco puesto en las supuestas sumas siderales le sirvió a Cristina Kirchner como puente para remarcar lo que considera una absoluta falta de coherencia en el accionar de Comodoro Py.
En su descargo, expuso lo absurdo de la ingeniería judicial: remarcó que mientras en la opinión pública se instalaba la idea del "PBI robado", en la causa Vialidad se le negó auditar toda la obra pública del país y se la condenó por beneficiar exclusivamente a Lázaro Báez. Sin embargo, en esta nueva instancia de la causa Cuadernos, la acusan de ser "la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de la República Argentina", empresarios a los que ella misma había pedido investigar años atrás.
"Tienen derecho a perseguir, pero por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir", fulminó la exmandataria, cerrando su defensa sobre el manejo de los fondos estatales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario