La irónica respuesta de Cristina Kirchner sobre sus apodos en Comodoro Py: "No son adecuados"

cristina kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner se presenta este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar de forma presencial en el marco de la Causa Cuadernos.

La expresidenta se trasladó desde su domicilio en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario tras su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Cristina declara en una audiencia de indagatoria presencial ante el tribunal que lleva adelante el juicio por las anotaciones del exchofer Oscar Centeno.

En tanto, militantes de agrupaciones como La Cámpora y el Partido Justicialista se concentran en las inmediaciones de su domicilio y de los tribunales para acompañar su traslado.

En tanto, el abogado de Cristina -Carlos Beraldi-, solicitó recientemente la anulación del juicio, cuestionando la legitimidad de las pruebas y la designación de los jueces y fiscales.

Antes de acudir a Comodoro Py, Cristina vinculó la citación con un intento de distraer la atención pública de la situación económica actual bajo la gestión de Javier Milei.

Así salió Cristina de San José 1111 rumbo a Comodoro Py

Cristina Kirchner tribunales

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una durísima crítica contra el gobierno de Javier Milei y el sistema judicial. A través de un extenso posteo, vinculó su citación a indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" con un intento de distracción mediática frente a lo que calificó como una "catástrofe social y económica".

Cristina confirmó que este martes a las 9 de la mañana deberá presentarse en los tribunales de Retiro por exigencia del Tribunal Oral 7. Según la exmandataria, el paso de la modalidad virtual (Zoom) a la presencial responde únicamente a una necesidad de los medios de comunicación de obtener imágenes para sus portadas.

"La foto que se puede capturar desde la pantalla... no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", ironizó la referente de la oposición.