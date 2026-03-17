Jubilados desaparecidos en Chubut: el dato que preocupa a la familia de Juana Morales y Pedro Kreder

Las familias exigen que los organismos provinciales y nacionales informen públicamente los avances y que exista una cronología accesible de la investigación. Reclaman además que se den a conocer medidas concretas para acelerar pericias y rastros digitales, y que las instituciones asuman responsabilidad por la falta de comunicación que, aseguran, prolonga la agonía.

" No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos", manifestó la prima de Juana, en un mensaje que busca interpelar no solo a la justicia, sino a toda la sociedad.

El reclamo social por la desaparición de los jubilados en Chubut

Desde organizaciones de derechos humanos y sectores sociales piden acompañamiento y seguimiento público del caso. Los familiares insisten en que la prioridad es localizar a losjubilados desaparecidos y obtener explicaciones claras sobre cualquier antecedente que permita reconstruir su último recorrido conocido. También solicitan medidas de contención y apoyo psicológico para los parientes.

El caso abrió preguntas sobre los protocolos para búsquedas y la protección de personas mayores en municipios y ciudades de la provincia. Vecinos y referentes locales reclaman mayor transparencia y un plan de acción coordinado; aseguran que sin información pública la sospecha y el dolor se reproducen y comprometen la confianza en las instituciones.

Mientras las familias esperan una resolución, piden que las búsquedas no se detengan y que las autoridades informen con periodicidad sobre cualquier novedad. Exigen también que no se minimice el reclamo y que el Estado garantice la cooperación interjurisdiccional necesaria. Por ahora, el reclamo principal sigue siendo el mismo: respuestas y certidumbres.