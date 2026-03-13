Lanús venció por 1-0 a Estudiantes, pero sigue sin entrar en los ocho mejores de la Zona A

Cómo llegaron Estudiantes y Lanús a este duelo

El conjunto platense llegó con la intención de dejar atrás una caída que le impidió sostener su buen presente. La derrota frente a Vélez en condición de local significó el final de su invicto en el torneo y además lo privó de consolidarse en lo más alto de la Zona A. A pesar de ese traspié, el equipo mantiene una campaña sólida.

Por el lado de Lanús, el panorama es algo más complejo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sufrió una dura goleada ante Boca en su último compromiso como local, resultado que golpeó el ánimo del plantel y dejó al descubierto ciertas dificultades para asumir el protagonismo en los partidos. Esa caída también frenó el impulso que había generado la reciente consagración en la Recopa Sudamericana.

A esa situación se sumaban otros inconvenientes que afectan al equipo del sur del conurbano bonaerense. La transferencia de Rodrigo Castillo al Fluminense dejó un hueco en el ataque que todavía no tiene reemplazo confirmado, mientras que la lesión de Marcelino Moreno debilitó una zona ofensiva que venía siendo clave en el funcionamiento del Granate. Estas bajas se sienten en un momento en el que el club intenta sostener su competitividad tanto en el plano local como en el internacional.