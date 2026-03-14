¿Hackearon a Estudiantes de La Plata? Misterioso posteo del club preferido de Javier Milei

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Este fuerte apoyo presidencial se enmarca en la sintonía ideológica que el gobierno mantiene con la gestión de Juan Sebastián Verón. El presidente del club impulsa el ingreso de capitales privados al fútbol argentino mediante un esquema de sociedad mixta, un objetivo clave para el oficialismo en su afán por habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Funcionarios libertarios con la camiseta albirroja

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La simpatía por el Pincha trasciende al jefe de Estado y abarca a su círculo de mayor confianza. La diputada Lilia Lemoine compartió recientemente una selfie luciendo la casaca titular del club a rayas rojas y blancas. En la publicación, realizada antes de acompañar a Milei en una recorrida por la provincia de Córdoba, también posan sonrientes y con pulgares arriba Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.