¿Hackearon a Estudiantes de La Plata? Misterioso posteo del club preferido de Javier Milei
La cuenta oficial de X de Estudiantes de La Plata publicó un extraño mensaje promocionando criptomomonedas.
Los hinchas de Estudiantes se llevaron una gran sorpresa este sábado. La cuenta oficial del club en la red social X publicó un misterioso mensaje en inglés promocionando el supuesto lanzamiento de una nueva criptomoneda, lo que encendió las alarmas sobre un posible hackeo en sus plataformas.
El polémico posteo que alertó al mundo Estudiantes
En el perfil verificado de X (@EdelpOficial), apareció un tuit fijado que decía textualmente: "We released our coin on pumpfun!" (¡Lanzamos nuestra moneda en pumpfun!). La publicación estaba acompañada de un enlace engañoso hacia un sitio externo con el título "Estudiantes Coin".
Esta acción inusual se ubicó por encima de la información institucional habitual del equipo platense, como las imágenes del entrenamiento de cara al partido del próximo martes contra Gimnasia de Mendoza. La extraña naturaleza del mensaje y el idioma utilizado hicieron suponer rápidamente a los usuarios que la cuenta fue vulnerada por piratas informáticos para realizar una estafa vinculada a los activos digitales.
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El guiño de Javier Milei a la historia de Estudiantes
La afinidad del presidente con el club de La Plata no es un secreto. Hace poco tiempo, Javier Milei publicó en su cuenta personal una fotografía sosteniendo la camiseta oficial del equipo (de la marca RUGE), con la imponente figura de un león de fondo. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió el mandatario, en una clara reivindicación a la filosofía de trabajo de Osvaldo Zubeldía, basada en el mérito, la táctica y el esfuerzo.
Este fuerte apoyo presidencial se enmarca en la sintonía ideológica que el gobierno mantiene con la gestión de Juan Sebastián Verón. El presidente del club impulsa el ingreso de capitales privados al fútbol argentino mediante un esquema de sociedad mixta, un objetivo clave para el oficialismo en su afán por habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Funcionarios libertarios con la camiseta albirroja
La simpatía por el Pincha trasciende al jefe de Estado y abarca a su círculo de mayor confianza. La diputada Lilia Lemoine compartió recientemente una selfie luciendo la casaca titular del club a rayas rojas y blancas. En la publicación, realizada antes de acompañar a Milei en una recorrida por la provincia de Córdoba, también posan sonrientes y con pulgares arriba Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.
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