Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Lobo" llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Lanús y se ubica en el séptimo puesto de la Zona A, con 21 puntos. El equipo dirigido por Darío Franco aún no tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, por lo que buscará sumar de a tres ante su clásico rival para meterse entre los mejores del torneo.