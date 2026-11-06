Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" e Independiente Rivadavia se enfrentan en una nueva edición del clásico mendocino, este sábado en el Víctor Antonio Legrotaglie.
Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado, desde las 15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El clásico mendocino, correspondiente al Interzonal de la última jornada de la fase regular, será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
El "Lobo" llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Lanús y se ubica en el séptimo puesto de la Zona A, con 21 puntos. El equipo dirigido por Darío Franco aún no tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, por lo que buscará sumar de a tres ante su clásico rival para meterse entre los mejores del torneo.
Por su parte, la "Lepra" mendocina viene de conseguir un importante triunfo por 3-1 frente a Banfield y ocupa el séptimo lugar de la Zona B, con 22 unidades. El conjunto conducido por Alfredo Berti necesita sumar para asegurar su participación en los playoffs.
El historial entre ambos registra 268 enfrentamientos, con una paridad absoluta: 90 victorias para la "Lepra", 90 para Gimnasia y 88 empates.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Interzonal
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Luciano Paredes; Nahuel Barboza, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Ignacio Charparín; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Juan Elordi, Alejo Osella, Leonard Costa, Luciano Vigo; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández, Gonzalo Ríos, Matías Reali; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
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Hora: 15.00
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Jorge Baliño.
TV: TNT Sports.
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