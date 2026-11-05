Cambio de último momento en la Supercopa Argentina: dejaron afuera a Nicolás Ramírez
La AFA modificó la designación original para la final que se disputará el 12 de noviembre en Córdoba. El juez del Superclásico había sido elegido en julio.
La terna arbitral para la final de la Supercopa Argentina ya está confirmada. La AFA designó a Yael Falcón Pérez como juez principal del encuentro entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, que se jugará el próximo 12 de noviembre en el Gigante de Alberdi, en Córdoba.
La decisión llamó la atención porque el árbitro elegido originalmente había sido Nicolás Ramírez. Sin embargo, el organismo resolvió modificar la designación realizada en julio, cuando el partido tenía como fecha inicial el 21 de ese mes.
¿Por qué Nicolás Ramírez no dirigirá la Supercopa Argentina?
Ramírez había sido designado para impartir justicia en la final, pero el encuentro terminó postergándose debido a la llegada de la Selección Argentina al país después de su participación en el Mundial 2026. Cuando se confirmó la nueva fecha, la AFA optó por cambiar toda la terna arbitral.
La decisión llegó después de la polémica actuación de Ramírez en el último Superclásico entre Boca y River. Además, el juez tampoco fue incluido en las designaciones de la última fecha del Torneo Clausura porque deberá someterse a una intervención quirúrgica programada.
La terna arbitral para Estudiantes vs. Independiente Rivadavia
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Árbitro principal: Yael Falcón Pérez.
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Asistente 1: Facundo Rodríguez.
Asistente 2: Lucio Méndez.
Cuarto árbitro: Lucio Méndez.
Quinto árbitro: José Castelli.
VAR: Héctor Paletta.
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AVAR: Lucas Germanotta.
El ganador levantará un nuevo título y obtendrá el derecho a disputar la Recopa de Campeones, un triangular que también tendrá como participantes a Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina, y Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional.
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