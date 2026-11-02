Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Banfield por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia recibe a Banfield este lunes, desde las 21.15, en el Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El duelo será televisado por TNT Sports y tendrá a Álvaro Carranza como árbitro principal, mientras que Maximiliano Macheroni estará en el VAR.
El conjunto mendocino, que viene de caer frente a Argentinos Juniors, acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Actualmente, suma 19 puntos y se ubica en el noveno puesto de la Zona B, por lo que necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
Por su parte, Banfield viene de igualar 1-1 frente a Lanús en el clásico del Sur, resultado que lo dejó en la parte baja de su zona con 14 unidades. De esta manera, el elenco comandado por Pedro Troglio buscará conseguir un triunfo en Mendoza que le permita seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda del Clausura.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer; Alex Vigo, José Florentín, Luis Sequeira, Juan Manuel Elordi; Matías Reali, Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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