Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Banfield por Internet

Por su parte, Banfield viene de igualar 1-1 frente a Lanús en el clásico del Sur, resultado que lo dejó en la parte baja de su zona con 14 unidades. De esta manera, el elenco comandado por Pedro Troglio buscará conseguir un triunfo en Mendoza que le permita seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda del Clausura.