Independiente Rivadavia vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" buscará una victoria ante su gente para meterse en puestos de playoffs. Banfield, por su parte, intentará sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificación.
Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este lunes, desde las 21.15, en el Bautista Gargantini, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El duelo, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Álvaro Carranza como árbitro principal y a Maximiliano Macheroni en el VAR.
El conjunto mendocino, que viene de caer frente a Argentinos Juniors, atraviesa un presente irregular, ya que acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Actualmente, suma 19 puntos y se ubica en el noveno puesto de la Zona B, por lo que necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
Por su parte, Banfield viene de igualar 1-1 frente a Lanús en el clásico del Sur, resultado que lo dejó en la parte baja de su zona con 14 unidades. De esta manera, el elenco comandado por Pedro Troglio, que registra una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros del campeonato, buscará conseguir un triunfo en Mendoza que le permita seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda del Clausura.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer; Alex Vigo, José Florentín, Luis Sequeira, Juan Manuel Elordi; Matías Reali, Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Bautista Gargantini.
Árbitro: Álvaro Carranza.
VAR: Maximiliano Macheroni.
TV: TNT Sports.
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