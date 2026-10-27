Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs. Independiente Rivadavia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Argentinos recibe a Independiente Rivadavia este martes, desde las 19, en el cierre de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El “Bicho”, que viene de vencer a Banfield, es uno de los anfitriones de la Zona B, ya que se ubica en el segundo puesto con 25 unidades. Sin embargo, el principal objetivo estará puesto en la Tabla Anual, donde suma 54 puntos y se ubica en el cuarto puesto, por detrás de los líderes. Por eso, buscará hacerse fuerte en La Paternal para conseguir una victoria que le permita alcanzar la cima junto a Boca, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.
La “Lepra” mendocina, por su parte, viene de empatar ante Tigre, en un partido en el que dejó escapar el triunfo sobre el final. El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula 53 puntos en la Tabla Anual, a cuatro unidades del "Xemeize", por lo que tendrá una oportunidad clave para alcanzar la cima.
Formaciones de Argentinos vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
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Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer; Alex Vigo, José Florentín, Luis Sequeira, Juan Manuel Elordi; Matías Reali, Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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