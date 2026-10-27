Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs. Independiente Rivadavia por Internet

El “Bicho”, que viene de vencer a Banfield, es uno de los anfitriones de la Zona B, ya que se ubica en el segundo puesto con 25 unidades. Sin embargo, el principal objetivo estará puesto en la Tabla Anual, donde suma 54 puntos y se ubica en el cuarto puesto, por detrás de los líderes. Por eso, buscará hacerse fuerte en La Paternal para conseguir una victoria que le permita alcanzar la cima junto a Boca, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.