Gimnasia de Mendoza vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" mendocino y Newell's cierran la duodécima fecha del torneo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Gimnasia de Mendoza y Newell's se enfrentan este lunes, desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el cierre de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Juan Cruz Robledo como árbitro principal, mientras que Eric Grunmann y Uriel García Leri serán los asistentes. En tanto, en el VAR estará Héctor Paletta.
El conjunto mendocino viene de caer por 3-0 ante Estudiantes de La Plata y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar en el campeonato. El equipo dirigido por Darío Franco suma cuatro partidos sin ganar y se ubica dentro de los puestos de playoffs, con 17 unidades.
Newell's, por su parte, llega tras empatar ante Lanús en la fecha anterior y también se encuentra dentro de los puestos de clasificación para la siguiente instancia del certamen doméstico. La "Lepra", que mantiene un invicto de siete partidos, intentará conseguir los tres puntos en Mendoza para escalar posiciones en la Zona A.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el Torneo Clausura - Zona A
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
-
Hora: 18:30.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
Árbitro: Juan Cruz Robledo.
VAR: Héctor Paletta.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario