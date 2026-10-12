Gimnasia de Mendoza vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Newell's mantiene un invicto de siete partidos en el Clausura.

Newell's, por su parte, llega tras empatar ante Lanús en la fecha anterior y también se encuentra dentro de los puestos de clasificación para la siguiente instancia del certamen doméstico. La "Lepra", que mantiene un invicto de siete partidos, intentará conseguir los tres puntos en Mendoza para escalar posiciones en la Zona A.