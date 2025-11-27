Nacho Fernández no seguirá en River y ya se encamina para volver a Gimnasia

Según informó 0221.com.ar, la intención del mediocampista nacido en Dudignac es clara: volver a Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que jugó por última vez en 2015 antes de ser transferido a River. El reencuentro con el Lobo depende ahora de un solo factor: las elecciones de este sábado en el Polideportivo Víctor Nethol. Los candidatos a presidente esperan contar con él y las negociaciones formales empezarán apenas se conozca al ganador. La definición llegará la próxima semana.