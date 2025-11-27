Nacho Fernández no seguirá en River y ya se encamina para volver a Gimnasia
El volante decidió no renovar con el Millonario y aguarda el resultado de las elecciones en el Lobo para concretar su regreso al club donde se formó.
Nacho Fernández dejará River cuando finalice su contrato y todo indica que regresará a Gimnasia, el club donde se formó. El mediocampista ya acordó con Marcelo Gallardo su salida y espera que se definan las elecciones triperas para avanzar formalmente. Su vuelta podría sellarse la próxima semana, tras más de una década fuera del Lobo.
Según informó 0221.com.ar, la intención del mediocampista nacido en Dudignac es clara: volver a Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que jugó por última vez en 2015 antes de ser transferido a River. El reencuentro con el Lobo depende ahora de un solo factor: las elecciones de este sábado en el Polideportivo Víctor Nethol. Los candidatos a presidente esperan contar con él y las negociaciones formales empezarán apenas se conozca al ganador. La definición llegará la próxima semana.
Luego de su salida de Gimnasia dónde supo mostrar un gran nivel, el futbolista llegó a River en enero del año 2016 y se transformó en pieza clave del ciclo Gallardo hasta 2021, cuando pasó a Atlético Mineiro. En 2023 volvió a Núñez y firmó un contrato hasta fin de 2025, vínculo que ahora finalizará sin extensión.
El 2025 de Nacho Fernández en números
-
Partidos jugados: 32
-
Torneo Apertura: 8
Torneo Clausura: 9
Copa Libertadores: 8
Copa Argentina: 4
Mundial de Clubes: 3
-
Goles: 3
Asistencias: 4
Minutos jugados: 1.533
Con su salida ya acordada y el mercado de pases del 2026 en marcha, Nacho Fernández está a un paso de volver a ponerse la camiseta del Lobo, más de diez años después de su despedida. Sin lugar a dudas una gran noticia para un equipo que la viene peleando desde abajo y que se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 dónde se medirá ante Barracas Central cómo visitante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario