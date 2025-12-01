Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
En un cruce que captura la atención por lo que está en juego, Barracas Central y Gimnasia se medirán este lunes desde las 17 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia por las semifinales del Torneo Clausura 2025 y llegan con el impulso de haberse impuesto en duelos de octavos definidos sobre el final.
El cuadro local aterriza en esta instancia después de una clasificación sufrida pero celebrada. En su visita al Guillermo Laza, Barracas dejó en el camino a Riestra con un 1-0 agónico firmado por Nicolás Blandi, quien aprovechó un rebote a cinco minutos del final del tiempo suplementario.
Del otro lado aparece Gimnasia, que llega al cruce con la confianza de una clasificación que se dio casi al límite de las posibilidades. Los dirigidos por Fernando Zaniratto superaron por 2-1 a Unión en Santa Fe gracias a los tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez, en un duelo donde Cristian Tarragona descontó para los locales.
Ambos equipos encuentran en este partido una chance de rescribir el cierre de una temporada que por momentos parecía destinada a la angustia. El Guapo busca capitalizar su eficacia en cruces directos, mientras que la visita intenta prolongar su levantada en el tramo final.
Barracas Central vs. Gimnasia: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
