Se suspendieron los amistosos de la Selección Argentina previo al Mundial 2026: qué pasó

La dirigencia de la AFA trabaja ahora a contrarreloj para cerrar dos nuevos oponentes para la ventana de los primeros diez días de junio. Estos encuentros son vitales para que Lionel Scaloni termine de pulir el funcionamiento del equipo antes de instalarse en Kansas City, la base de operaciones elegida para la Copa del Mundo.

Otro hito fundamental será la presentación de la lista definitiva de 26 convocados, la cual se daría a conocer oficialmente a finales de mayo. Con la Finalissima a la vuelta de la esquina y la necesidad de conseguir rivales de jerarquía para la previa mundialista, el cuerpo técnico nacional vive semanas de definiciones clave para llegar en óptimas condiciones a la cita máxima.