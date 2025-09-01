Gimnasia vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Lobo intentará cortar la mala racha y volver al triunfo ante un Decano que llega con confianza tras golear a Talleres.
El Torneo Clausura 2025 continúa con un partido clave en La Plata: Gimnasia recibe este lunes desde las 17 a Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro corresponde a la séptima jornada y enfrenta a dos equipos con realidades distintas.
Para el Lobo, el compromiso representa una oportunidad de recomponer la imagen tras un comienzo que parecía encaminarse con los triunfos sobre Independiente y Godoy Cruz, pero que volvió a tambalear con dos caídas seguidas.
El entrenador celebra la recuperación de Jan Hurtado, que volverá a estar disponible después de un mes y medio fuera de las canchas, y mantiene la expectativa por una mejoría en el rendimiento colectivo. Además, en la previa se conoció que el pase de Ivo Mammini al AIK de Suecia se frustró por un problema físico detectado en la revisación médica, una noticia que modifica el panorama de la delantera tripera.
En la vereda de enfrente, el Decano arriba con otro ánimo. El equipo dirigido por Lucas Pusineri se impuso con autoridad 3-0 sobre Talleres en el José Fierro, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin victorias.
Ese triunfo, sumado al empate in extremis conseguido ante Sarmiento, le dio oxígeno en la tabla anual y lo alejó de la pelea por la permanencia. Ahora, quiere prolongar su buen momento para asentarse en los puestos de clasificación a playoffs dentro de la Zona B.
La cita en el Bosque no solo enfrenta a dos equipos con aspiraciones de remontada, sino también a dos planteles con necesidades inmediatas. Con ambos luchando por sus objetivos, el partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada del Clausura.
Gimnasia vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Gimnasia vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabricio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario