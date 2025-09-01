Gimnasia vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El entrenador celebra la recuperación de Jan Hurtado, que volverá a estar disponible después de un mes y medio fuera de las canchas, y mantiene la expectativa por una mejoría en el rendimiento colectivo. Además, en la previa se conoció que el pase de Ivo Mammini al AIK de Suecia se frustró por un problema físico detectado en la revisación médica, una noticia que modifica el panorama de la delantera tripera.