Cruce argentino en Países Bajos: Paulo Dybala visitó a Franco Colapinto en el box de Alpine
El piloto de Fórmula 1 y el delantero campeón del mundo compartieron un momento exclusivo en Zandvoort entre elogios, gestos de apoyo y un obsequio especial.
El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 tuvo un condimento extra para los fanáticos argentinos: el esperado encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala. El joven piloto bonaerense y el delantero cordobés, campeón mundial en Qatar 2022, coincidieron en el Circuit Park Zandvoort y protagonizaron un breve pero significativo cruce que se volvió viral en redes sociales.
La presencia de Dybala en el paddock no pasó inadvertida. El jugador de la Roma viajó como invitado especial tras haber regresado a las canchas en la victoria de su equipo frente al Pisa, luego de una lesión que lo mantuvo inactivo varias semanas. El futbolista fue recibido por Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, a quien le obsequió una camiseta de la Roma autografiada.
En paralelo, la cuenta oficial de Alpine, equipo de Colapinto, difundió una foto donde ambos argentinos posan junto a Flavio Briatore bajo la frase: “Una visita de clase mundial”. El momento más esperado llegó cuando se encontraron en una zona restringida del circuito.
El piloto, vestido con la indumentaria oficial de su escudería, y el futbolista, de look relajado con gafas oscuras, intercambiaron saludos cordiales, palabras de aliento y gestos de camaradería. Aunque la interacción fue breve, la imagen de dos representantes argentinos de elite juntos en un evento global generó entusiasmo inmediato entre fanáticos del automovilismo y el fútbol.
Dybala no solo se limitó a posar para las cámaras, sino que también habló públicamente sobre Colapinto y su impacto en la escena deportiva: “Es un orgullo que Franco nos represente, vi muchas camisetas y banderas argentinas en el circuito. La gente lo sigue mucho y eso demuestra el cariño que despierta".
"Es muy joven, tiene todo por delante y debe seguir trabajando, porque en este deporte las cosas no siempre salen como uno quiere, pero el esfuerzo es la única manera de llegar a lo más alto”, afirmó en diálogo con Fox Sports.
El respaldo de la “Joya” fue recibido con entusiasmo por el pilarense, quien en plena temporada busca consolidar su lugar en la Máxima de cara a 2026, luego de responder en pista a las críticas de Briatore. La coincidencia en Zandvoort no solo unió a dos deportistas que representan a la Argentina en distintos escenarios, sino que también dejó una postal imborrable de apoyo mutuo, reflejo del orgullo nacional que despiertan sus trayectorias.
