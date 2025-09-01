Cruce argentino en Países Bajos: Paulo Dybala visitó a Franco Colapinto en el box de Alpine

Dybala no solo se limitó a posar para las cámaras, sino que también habló públicamente sobre Colapinto y su impacto en la escena deportiva: “Es un orgullo que Franco nos represente, vi muchas camisetas y banderas argentinas en el circuito. La gente lo sigue mucho y eso demuestra el cariño que despierta".

Embed | Paulo Dybala hablo sobre Franco Colapinto en la previa del GP de los Paises Bajos!



“Es un placer y un privilegio para nosotros que Franco nos represente”



“Franco tiene todo por delante así que hay que apoyarlo”



| @f1guille_ pic.twitter.com/fgIEQ58KmU — FC43 (@dailycolapinto) August 31, 2025

"Es muy joven, tiene todo por delante y debe seguir trabajando, porque en este deporte las cosas no siempre salen como uno quiere, pero el esfuerzo es la única manera de llegar a lo más alto”, afirmó en diálogo con Fox Sports.

El respaldo de la “Joya” fue recibido con entusiasmo por el pilarense, quien en plena temporada busca consolidar su lugar en la Máxima de cara a 2026, luego de responder en pista a las críticas de Briatore. La coincidencia en Zandvoort no solo unió a dos deportistas que representan a la Argentina en distintos escenarios, sino que también dejó una postal imborrable de apoyo mutuo, reflejo del orgullo nacional que despiertan sus trayectorias.

dybala colapinto