Platense vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Calamar va por su segunda victoria al mando del Kily González ante un Tomba que atraviesa un presente crítico con diez partidos sin ganar.
La fecha siete del Torneo Clausura 2025 ofrece otro choque cargado de urgencias: Platense enfrentará este lunes a Godoy Cruz desde las 19:15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Ambos llegan con necesidades distintas, pero coinciden en que los puntos son vitales para enderezar su presente.
El conjunto dirigido por Cristian “Kily” González viene de sumar su primer triunfo desde que asumió, al derrotar a San Lorenzo, y ahora busca consolidar ese envión positivo. Por su parte, el Bodeguero se hunde en una crisis de resultados que lo tiene sin victorias en diez presentaciones y cada vez más comprometido con el descenso.
El Calamar recuperó confianza luego de imponerse al Ciclón, un triunfo que cortó una sequía extendida y devolvió aire en la tabla. Ese resultado significó además el estreno con éxito de González en el banco, luego de semanas complicadas tras la salida de la dupla Orsi-Gómez. Con un plantel que intenta adaptarse a la nueva propuesta futbolística, sabe que una nueva victoria lo acercaría a la zona de clasificación a playoffs, objetivo que parecía lejano semanas atrás.
En cambio, la realidad del Tomba es más sombría. A las cinco derrotas consecutivas y la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos frente a Atlético Mineiro, se sumó la rescisión de contrato de Esteban Solari. Su reemplazo, Walter Ribonetto, todavía no logró torcer la tendencia y en cuatro partidos al mando no pudo conseguir victorias. Esta seguidilla negativa lo dejó a apenas dos puntos de la zona de descenso por la tabla anual, lo que encendió alarmas en Mendoza y puso al plantel bajo máxima presión.
El partido en Vicente López será entonces una verdadera prueba de carácter para ambos. Con la presión de los resultados y la necesidad de puntos en juego, se espera un cruce intenso y determinante para el futuro inmediato de los dos equipos.
Platense vs. Godoy Cruz: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Kily González.
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
Platense vs. Godoy Cruz: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
