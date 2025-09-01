Platense vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

En cambio, la realidad del Tomba es más sombría. A las cinco derrotas consecutivas y la eliminación de la Copa Sudamericana en octavos frente a Atlético Mineiro, se sumó la rescisión de contrato de Esteban Solari. Su reemplazo, Walter Ribonetto, todavía no logró torcer la tendencia y en cuatro partidos al mando no pudo conseguir victorias. Esta seguidilla negativa lo dejó a apenas dos puntos de la zona de descenso por la tabla anual, lo que encendió alarmas en Mendoza y puso al plantel bajo máxima presión.