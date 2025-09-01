El exfutbolista que se retiró y ahora se dedica a un nuevo deporte: quién es
Villano de Argentina, este exjugador chileno se alzó con dos Copas Américas durante su trayectoria. ¿De quién se trata?
Después de marcar una época en el fútbol chileno y levantar la Copa América en 2015 y 2016 frente a la Argentina, Jean Beausejour decidió darle un nuevo rumbo a su vida fuera de las canchas. El defensor, conocido por su paso por equipos de distintos países, se alejó del verde césped, pero no de la actividad física.
En la actualidad, disfruta de la tranquilidad y la adrenalina de un deporte en pleno auge: el pádel. Esta nueva vida no solo le permite estar en actividad luego de su retiro, sino que también esta cerca de su familia y amigos, un sector que descuido durante la vorágine y adrenalina del fútbol.
Jean Beausejour y su paso por el fútbol
Beausejour debutó en 2002 con la Universidad de Chile a los 17 años, pero la falta de oportunidades lo llevó a moverse entre varios clubes chilenos antes de dar el salto al extranjero con Servette de Suiza y Gremio de Brasil.
Tras un breve paso por Bélgica, regresó a Chile y luego brilló en el América de México, lo que le abrió la puerta al Mundial 2010 y un paso por el Birmingham City en Inglaterra.
De regreso a su país tras Brasil 2014, vivió su mejor etapa en Colo-Colo, consolidándose en la selección chilena y ganando las históricas Copas América de 2015 y 2016. Cerró su carrera en Universidad de Chile y Coquimbo Unido, retirándose en 2021 tras una trayectoria marcada por el éxito.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, Beausejour encontró en el pádel una nueva pasión, compartiendo momentos y partidos con antiguos compañeros de “La Roja” como Matías Fernández y Gonzalo Jara.
Al mismo tiempo, mantiene su vínculo con el fútbol desde la televisión, realizando análisis sobre el desempeño actual de su amada selección chilena.
