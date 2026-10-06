Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" vuelve al Juan Carmelo Zerillo con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras tres empates consecutivos. Atlético Tucumán, en tanto, suma tres derrotas al hilo.
Gimnasia recibe a Atlético Tucumán este viernes, desde las 18, en el Juan Carmelo Zerillo. El encuentro, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, será televisado por ESPN Premium.
El "Lobo" vuelve al Bosque con el objetivo de reencontrarse con la victoria, luego de acumular tres empates consecutivos en el campeonato. En su última presentación, igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se ubicó en el sexto lugar de la Zona B, con 18 unidades.
Atlético Tucumán, en tanto, atraviesa un presente irregular y llega después de sufrir tres derrotas consecutivas. El conjunto comandado por Julio César Falcioni viene de caer 3-2 ante Barracas Central en el Monumental José Fierro y se encuentra décimo en su zona, con 13 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
De esta manera, el conjunto tucumano, que enfrentará a Platense en la semifinal de la Copa Argentina, llega a La Plata con el objetivo de cortar su mala racha para volver a acercarse a la zona de clasificación para la siguiente instancia del torneo doméstico.
Formaciones de Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
- Hora: 18:00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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