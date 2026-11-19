Gimnasia vs. Newell's Old Boys, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" buscará hacerse fuerte en el Bosque y meterse entre los ocho mejores del torneo. El ganador enfrentará a Boca o Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Newell's Old Boys se miden este lunes, desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Lobo", dirigido por Ariel Pereyra, terminó tercero en la Zona B y consiguió la ventaja de jugar esta instancia en el Bosque. El conjunto platense cerró la fase regular con una victoria por 2-1 ante Belgrano y buscará aprovechar su buen presente y el apoyo de su gente para meterse entre los ocho mejores del certamen.
Por su parte, el conjunto conducido por Frank Kudelka finalizó sexto en la Zona A y viene de empatar frente a Instituto en Córdoba, por lo que buscará dar el golpe en La Plata para continuar en carrera por el título.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos, y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.
Formaciones de Gimnasia vs. Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón, Martín Fernández; Nacho Fernández; Manuel Panaro y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
- Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Óscar Salomón, Juan Ignacio Russo; Lucas Gómez, Luca Regiardo; Santiago Solari, Franco Gauch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Horario y televisación
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Horario: 17:00.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports.
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