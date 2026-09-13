Con diez, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia y se mantiene en lo más alto de la Zona B
El Bicho reaccionó a tiempo en La Paternal, igualó 1-1 frente al Lobo tras jugar más de un tiempo con un futbolista menos y conservó el liderazgo de su grupo.
Argentinos Juniors dio una muestra de carácter en el Estadio Diego Armando Maradona. En un cruce directo por los puestos de vanguardia, el equipo de La Paternal sobrellevó una expulsión en la etapa inicial y logró restarle un punto a Gimnasia y Esgrima La Plata al igualar 1-1 en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
La historia arrancó cuesta arriba para el dueño de casa. El Lobo golpeó primero en La Paternal gracias a una certera definición de Agustín Auzmendi, ventaja que puso en aprietos al conjunto local. El panorama se complicó todavía más para el elenco albirrojo cuando sufrió la expulsión de Sebastián Prieto en el tramo final de la primera mitad, una tarjeta roja que obligó a replantear la estrategia para encarar todo el complemento con diez hombres.
Pese a la inferioridad numérica, el Bicho no bajó los brazos y mostró su mejor versión futbolística en la segunda parte. La recompensa llegó tras una gran maniobra colectiva que culminó con el grito de Gastón Verón para sellar el 1-1 definitivo. Gimnasia intentó aprovechar los espacios en los minutos finales, pero el dueño de casa sostuvo la paridad con solvencia.
La igualdad termina dejando un saldo favorable para el club de La Paternal dada la adversidad del trámite. Con este resultado, Argentinos Juniors llegó a las 18 unidades y se mantiene firme en la cima de la Zona B. Por su parte, el conjunto platense no pudo dar el zarpazo en condición de visitante, aunque sigue prendido en la pelea grande al ubicarse como escolta inmediato con 16 puntos.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports.
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