Con diez, Argentinos rescató un empate ante Gimnasia y se mantiene en lo más alto de la Zona B

La historia arrancó cuesta arriba para el dueño de casa. El Lobo golpeó primero en La Paternal gracias a una certera definición de Agustín Auzmendi, ventaja que puso en aprietos al conjunto local. El panorama se complicó todavía más para el elenco albirrojo cuando sufrió la expulsión de Sebastián Prieto en el tramo final de la primera mitad, una tarjeta roja que obligó a replantear la estrategia para encarar todo el complemento con diez hombres.