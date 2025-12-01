Gimnasia y Estudiantes chocarán en semifinales del Torneo Clausura: cómo fueron los anteriores mano a mano
Será la cuarta vez que el "Lobo" y el "Pincha" tengan que enfrentarse en un clásico por eliminación directa, por lo que se anticipa que sea histórico.
La semifinal del Torneo Clausura 2025 pondrá frente a frente a Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata en una apasionante llave de eliminación directa, algo que no tiene tantos antecedentes como otros clásicos del fútbol argentino.
El historial entre el "Pincha" y el "Lobo" registra un total de tres series de eliminación directa previas, con dos victorias para el "León" y una única alegría para Gimnasia.
Sin dudas de tratará de un clásico platense histórico, nada menos que por un lugar en la final del certamen. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez fue octavo en su grupo, mientras que el de Fernando Zaniratto terminó séptimo.
Los tres mano a mano entre Gimnasia y Estudiantes
- Copa Británica 1945: El primer cruce eliminatorio se dio en los Octavos de Final. El encuentro inicial terminó 3-3, forzando un partido desempate que se definió a favor de Estudiantes por un ajustado 2-1.
- Copa Centenario 1993: Este duelo marcó la única victoria de Gimnasia en instancias de mano a mano. Tras ganar 1-0 como local, el "Lobo" consiguió un empate sin goles en el estadio de Estudiantes que le aseguró el pase. Este torneo es recordado porque Gimnasia se quedó con el segundo y último título de su historia.
- Copa Sudamericana 2014: El último y único cruce internacional se inclinó nuevamente para el lado de Estudiantes. Luego de un empate sin goles en El Bosque, el "Pincha" avanzó a la siguiente fase al ganar el partido de vuelta 1-0, con un gol decisivo de Diego Vera.
De esta manera, la semifinal del Clausura 2025 revive una instancia donde Estudiantes buscará reafirmar su superioridad, mientras que Gimnasia intentará igualar el historial de series de eliminación directa.
El último enfrentamiento entre ambos fue en la fecha 13 del certamen, donde el "Pincha" se impuso 2-0 ante un "Lobo" que entonces hasta peleaba por no descender.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario