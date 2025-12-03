Confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional de Fútbol anunció las dos ternas arbitrales que estarán Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes. Los antecedentes.
Con los cuatro semifinalistas definidos, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer este miércoles las designaciones arbitrales para los dos cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025, que serán dirigidos por dos nombres de peso en el arbitraje argentino.
En primer lugar, en cuanto a Boca vs. Racing, el encuentro que se disputará en la Bombonera estará a cargo de Darío Herrera; mientras que el clásico platense entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, en El Bosque, será dirigido por Facundo Tello.
Ambos encuentros contarán con asistencia VAR. Silvio Trucco será el encargado de la tecnología en el cruce de Boca y Racing, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR en La Plata. La designación de Herrera y Tello posiciona a Nicolás Ramírez como el mejor candidato para dirigir la final del torneo.
Los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura 2025
Boca vs. Racing
- Árbitro: Dario Herrera
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
- Cuarto árbitro: Sebastian Martinez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Fabrizio Llobet
Gimnasia vs. Estudiantes
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
- Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suarez
Historial reciente de Darío Herrera y Facundo Tello
Darío Herrera ya tiene un largo historial con los clubes de la semifinal:
- Boca: Dirigió al "Xeneize" en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas). Un dato llamativo es que expulsó a 13 jugadores de Boca.
- Racing: Arbitró a la "Academia" en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas).
- Dato de 2025: En el año, Herrera dirigió a Boca dos veces y a Racing en dos ocasiones, incluyendo la derrota de la Academia ante Tigre en octavos.
Facundo Tello también tiene experiencia reciente en el clásico de la ciudad de las diagonales:
- Gimnasia: Dirigió al "Lobo" en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas).
- Estudiantes: Arbitró al "Pincha" en 22 oportunidades (10 triunfos, 8 empates y 4 derrotas).
- Dato de 2025: Tello fue, curiosamente, el árbitro elegido para el clásico platense en la fase regular del Clausura, que terminó con victoria para Estudiantes por 2-0.
