Confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura 2025

Árbitro : Dario Herrera

Gimnasia vs. Estudiantes

Árbitro : Facundo Tello

Historial reciente de Darío Herrera y Facundo Tello

Darío Herrera ya tiene un largo historial con los clubes de la semifinal:

Boca: Dirigió al "Xeneize" en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas). Un dato llamativo es que expulsó a 13 jugadores de Boca.

Racing: Arbitró a la "Academia" en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas).

Dato de 2025: En el año, Herrera dirigió a Boca dos veces y a Racing en dos ocasiones, incluyendo la derrota de la Academia ante Tigre en octavos.

Facundo Tello también tiene experiencia reciente en el clásico de la ciudad de las diagonales:

Gimnasia: Dirigió al "Lobo" en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas).

Estudiantes: Arbitró al "Pincha" en 22 oportunidades (10 triunfos, 8 empates y 4 derrotas).

Arbitró al "Pincha" en 22 oportunidades (10 triunfos, 8 empates y 4 derrotas). Dato de 2025: Tello fue, curiosamente, el árbitro elegido para el clásico platense en la fase regular del Clausura, que terminó con victoria para Estudiantes por 2-0.