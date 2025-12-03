Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia de La Plata en Reserva
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Gimnasia de La Plata por el Torneo Proyección 2025.
Este miércoles desde las 19:30, Boca y Gimnasia La Plata se medirán en el Estadio Florencio Sola, en lo que será La definición del Torneo Proyección 2025 de Reserva. El Xeneize, que lideró con autoridad su grupo durante la fase regular, aparece como uno de los grandes aspirantes a la consagración, mientras que el Lobo arriba con el envión propio de haber superado con contundencia cada instancia.
El equipo conducido por Mariano Herrón mostró regularidad y solidez en gran parte del campeonato, incluso cuando en los cruces mano a mano no logró sostener la misma superioridad que exhibió en la etapa inicial. Sin embargo, llega a la final con una inyección anímica clave: la victoria por 2-0 frente a River en Ezeiza, duelo en el que Iker Zufiaurre se transformó en el héroe con un doblete que será recordado por mucho tiempo.
Gimnasia, por su parte, construyó su camino desde un tercer puesto en el Grupo B, pero fortaleció su identidad en la fase decisiva. El conjunto platense dejó afuera a Newell’s por 2-0 en octavos, derrotó con claridad a San Lorenzo por 3-1 en cuartos y sorprendió con una imponente goleada 4-0 ante Argentinos Juniors en semifinales. Su voracidad ofensiva en estos encuentros lo posiciona como un rival que puede lastimar en cualquier momento.
Las probables formaciones para la final del Torneo Proyección 2025 de Reserva
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Facundo Zampieri; Santiago Dalmasso, Matias Calegari, Sebastián Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Juan Cruz Payal.
- Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís.
Cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
