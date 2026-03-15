Gimnasia vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Independiente Rivadavia tuvo un comienzo muy fuerte en el torneo, pero en las últimas fechas perdió regularidad. En sus tres presentaciones más recientes apenas sumó 2 puntos y el miércoles pasado sufrió una derrota por 2-1 ante Barracas Central en Mendoza. Ese resultado le impidió al equipo dirigido por Alfredo Berti alcanzar la cima tanto de la Zona B como de la Tabla Anual. Sin embargo, el conjunto mendocino tiene una nueva oportunidad en La Plata.