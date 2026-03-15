Gimnasia vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Lobo recibe a la Lepra mendocina en el Bosque en un partido que promete mucho, donde el equipo visitante sabe que si gana quedará puntero de la Zona B.
Gimnasia e Independiente Rivadavia se enfrentan este domingo desde las 15:15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Lobo llega tras vencer a Banfield y busca afianzarse en zona de clasificación, mientras que la Lepra mendocina intentará volver a la cima de la Zona B.
El equipo dirigido por Fernando Zaniratto viene de conseguir un importante triunfo por 2-1 ante Banfield en el Florencio Sola, en lo que fue su segunda victoria como visitante en lo que va del año. Con Ignacio Fernández como una de las grandes figuras, el Lobo se quedó con tres puntos clave para escalar en la tabla.
Con ese resultado, el Lobo alcanzó las 14 unidades y se ubica en el sexto puesto de la Zona B, dentro de los lugares de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Una victoria en el Bosque lo llevaría a 17 puntos, igualando la línea de su rival y metiéndose de lleno en la pelea por los primeros lugares.
Independiente Rivadavia tuvo un comienzo muy fuerte en el torneo, pero en las últimas fechas perdió regularidad. En sus tres presentaciones más recientes apenas sumó 2 puntos y el miércoles pasado sufrió una derrota por 2-1 ante Barracas Central en Mendoza. Ese resultado le impidió al equipo dirigido por Alfredo Berti alcanzar la cima tanto de la Zona B como de la Tabla Anual. Sin embargo, el conjunto mendocino tiene una nueva oportunidad en La Plata.
Si logra imponerse en el Bosque, Independiente Rivadavia llegará a las 20 unidades y se convertirá en líder de la Zona B, al menos de manera momentánea hasta que Belgrano, actual puntero con 18 puntos, dispute el clásico frente a Talleres.
Gran centro de Nicolás Barros Schelotto y gol de Enzo Martínez de cabeza:
Fabrizio Sartori Prieto, también de cabeza, puso el empate en La Plata:
Tremenda jugada de Gimnasia y el Chelo Torres apareció para poner el 2-1:
José Florentín, luego de un lateral, empató el encuentro nuevamente para la visita:
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia e Independiente Rivadavia
- Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Otros datos del partido
- Hora: 15:15hs.
- TV: TNT Sports
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
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