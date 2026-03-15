Se conoció la primera imagen de la ex GH Luciana Martínez durante su detención

"La detención de Luciana de GH", expresó el conductor de LAM al compartir la fotografía que rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó repercusión entre los seguidores del programa.

Luciana Martinez detenida

La noticia causó sorpresa entre muchos fanáticos del reality, ya que Luciana había logrado ganarse el cariño de parte del público durante su paso por el programa. Dentro de la casa había construido un vínculo cercano con Santiago Algorta y Luz Tito, con quienes compartió varios momentos que fueron muy comentados durante la emisión del ciclo.

Por el momento, la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación judicial de la ex participante del reality.