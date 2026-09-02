Gimnasia vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" viene de dar el golpe en el Gigante de Arroyito y buscará prolongar su buen momento ante su gente. Los detalles en la nota.
Gimnasia y Tigre juegan este sábado, desde las 14.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Lobo" llega envalentonado después de conseguir un importante triunfo 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Ariel Pereyra dio vuelta el resultado con un gol de Ignacio Fernández y otro de Ignacio Miramón sobre el final, y alcanzó los 12 puntos, ubicándose en el tercer puesto de la Zona B.
Gimnasia, además, atraviesa una buena etapa en el Clausura: ganó cuatro de sus siete partidos y se encuentra a apenas cuatro puntos del líder Argentinos Juniors. En el Bosque buscará prolongar su buen momento y sumar nuevamente de a tres ante su gente.
Por su parte, el "Matador" llega después de igualar 0-0 ante Barracas Central como local, acumula 11 puntos en seis partidos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota, y se encuentra en el quinto puesto de la Zona B.
El conjunto de Diego Dabove buscará volver al triunfo fuera de casa, ya que no gana como visitante desde la tercera fecha, cuando superó a Racing en Avellaneda. En esa condición, registra una victoria, una derrota y un empate, por lo que intentará cortar esa racha en su visita al Bosque.
Formaciones de Gimnasia vs. Tigre en el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
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Hora: 14:30.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: Salomé Di Iorio.
TV: TNT Sports.
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