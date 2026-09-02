Aldosivi vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
En un duelo clave por la permanencia, el "Tiburón" choca con Banfield en el José María Minella. Los detalles en la nota.
Aldosivi y Banfield se enfrentan este sábado, desde las 13.30, en el estadio José María Minella, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido tendrá un condimento especial, ya que ambos equipos necesitan sumar para tomar aire en la parte baja de la tabla anual.
El "Tiburón" llega golpeado después de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en la última jornada, resultado que profundizó su mal momento. El conjunto marplatense todavía no ganó en el Clausura y atraviesa una situación delicada: acumula apenas 10 puntos en la tabla anual y ocupa el último puesto, por lo que cada partido tiene un valor determinante en su objetivo de mantenerse en Primera.
Además, la única victoria de Aldosivi en el semestre fue ante River, por la Copa Argentina. Sin embargo, luego cayó en los octavos de final frente a Independiente Rivadavia, eliminación que terminó de marcar el cierre del ciclo de Israel Damonte como entrenador del conjunto marplatense.
Por su parte, Banfield también llega necesitado después de caer 3-2 ante River en el Florencio Sola. El "Taladro" suma 25 puntos en la tabla anual y se encuentra entre los equipos que deben mirar de cerca la pelea por el descenso. Con ambos conjuntos necesitados de puntos, el duelo en Mar del Plata aparece como una oportunidad clave para alejarse de la zona de riesgo.
Formaciones de Aldosivi vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Nicolás Cordero. DT: Mariano Felices.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 13:30.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Juan Pafundi.
TV: ESPN Premium.
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