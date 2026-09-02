Aldosivi vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Banfield también llega necesitado después de caer 3-2 ante River en el Florencio Sola. El "Taladro" suma 25 puntos en la tabla anual y se encuentra entre los equipos que deben mirar de cerca la pelea por el descenso. Con ambos conjuntos necesitados de puntos, el duelo en Mar del Plata aparece como una oportunidad clave para alejarse de la zona de riesgo.