Gimnasia vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Lobo recibe al Fortín con la ilusión de asegurar su lugar en Primera, mientras Vélez apunta a mantenerse entre los mejores del Clausura.
Gimnasia y Esgrima La Plata se juega más que tres puntos este lunes desde las 17:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El equipo de Fernando Zaniratto llega con la misión de garantizar su permanencia en la máxima categoría sin depender de nadie, mientras que Vélez Sarsfield busca un triunfo que lo mantenga en los primeros puestos de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
El conjunto platense viene de protagonizar un golpe histórico al vencer a River en el Monumental por primera vez en dos décadas, un resultado que significó un envión anímico y deportivo. Con 32 puntos en su haber, logró alejarse de la zona roja y solo necesita sumar de a tres para confirmar su continuidad en Primera. Está cuatro unidades por encima de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y cinco arriba de Aldosivi, por lo que un triunfo en casa lo dejaría matemáticamente salvado.
Sin embargo, el panorama no es del todo alentador fuera del campo. El plantel atraviesa una crisis institucional marcada por deudas salariales que llevaron a los jugadores a suspender los entrenamientos del viernes y sábado. Pese a ese conflicto, el grupo confía en cerrar la temporada con una sonrisa ante su gente.
El Fortín, por su parte, llega tras una derrota ajustada frente a Talleres que lo dejó en la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos. Aunque ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que no pueden relajarse: la clasificación a la Copa Sudamericana depende de mantener el rendimiento y seguir sumando. Con 39 unidades en la tabla anual, apunta a un cierre fuerte para no quedar fuera de la escena internacional.
El enfrentamiento promete tensión, necesidad y emociones en ambas áreas, con mucho en juego en el cierre del campeonato. El partido en El Bosque no solo enfrentará dos estilos distintos, sino también dos realidades: la del equipo que pelea por seguir en la elite y la del que quiere afirmarse entre los protagonistas del fútbol argentino.
Gimnasia vs. Vélez: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia vs. Vélez: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
