De incógnito, Federico Sturzenegger fue como infiltrado a ver a Gimnasia ante River y lo reconocieron
El ministro, muy resistido en El Bosque, quiso pasar desaparcibido en la derrota del "Lobo" en el Monumental pero volvió a ser resistido.
La victoria de River por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que selló el pase a las semifinales del Torneo Apertura 2026, tuvo un condimento extra fuera de los límites del campo de juego por la presencia, como infliltrado, del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Tal como ocurriera años atrás en El Bosque, el funcionario protagonizó una accidentada e "incógnita" visita al Estadio Monumental para seguir de cerca al club de sus amores. Y se fue con Núñez con la derrota de su equipo, que acumulaba siete victorias al hilo hasta este miércoles.
Consciente del clima hostil que suele generar su presencia en ámbitos populares como es el futbolístico, el funcionario de Javier Milei intentó un operativo digno de una película de espías. Arribó al estadio de Núñez en una camioneta Jeep, buscando evitar cualquier contacto con la prensa o los hinchas.
Para pasar desapercibido, utilizó una gorra y una campera que ocultaban su identidad, ingresando por el sector destinado a la comitiva visitante.
A pesar del esfuerzo, su figura no tardó en ser detectada por los presentes y el personal de seguridad, volviéndose rápidamente resistido por los hinchas "millonarios" y foco de abucheos en las tribunas, según informó el sitio deportivo Doble Amarilla.
Federico Sturzenegger y el fantasma del "clásico" de 2024
La extrema cautela de Sturzenegger tiene una explicación directa: su traumática experiencia de febrero de 2024. En aquel entonces, durante el clásico platense, el ministro fue invitado por el actual presidente del "Lobo", Carlos Anacleto, pero la recepción de la hinchada de Gimnasia fue feroz.
Una lluvia de insultos y cánticos lo obligó al funcionario a abandonar el palco del Estadio del Bosque a los pocos minutos de haber llegado. Aquel antecedente marcó un antes y un después en su relación con el club, donde incluso llegó a ser dado de baja del padrón de socios por falta de pago.
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