De incógnito, Federico Sturzenegger fue como infiltrado a ver a Gimnasia ante River y lo reconocieron

A pesar del esfuerzo, su figura no tardó en ser detectada por los presentes y el personal de seguridad, volviéndose rápidamente resistido por los hinchas "millonarios" y foco de abucheos en las tribunas, según informó el sitio deportivo Doble Amarilla.

Federico Sturzenegger y el fantasma del "clásico" de 2024

La extrema cautela de Sturzenegger tiene una explicación directa: su traumática experiencia de febrero de 2024. En aquel entonces, durante el clásico platense, el ministro fue invitado por el actual presidente del "Lobo", Carlos Anacleto, pero la recepción de la hinchada de Gimnasia fue feroz.

Una lluvia de insultos y cánticos lo obligó al funcionario a abandonar el palco del Estadio del Bosque a los pocos minutos de haber llegado. Aquel antecedente marcó un antes y un después en su relación con el club, donde incluso llegó a ser dado de baja del padrón de socios por falta de pago.