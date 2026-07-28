Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River por Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" llega al Juan Carmelo Zerillo urgido de una victoria luego de la caída ante Barracas Central. Juegan este miércoles a las 19:15. Los detalles.
River quiere dejar atrás los fantasmas de un mal inicio de semestre este miércoles, cuando visite a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Millonario" buscará recuperarse luego de la derrota sufrida ante Barracas Central en el debut y sumar sus primeros puntos en la zona. El encuentro, que será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, comenzará a las 19:15 y será televisado por ESPN Premium.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con la necesidad de encontrar respuestas después de un estreno adverso en el Monumental, donde cayó frente al "Guapo" (1 a 0) y dejó algunas dudas en su funcionamiento.
Por su parte, el "Lobo" también llega con la obligación de recuperarse luego de perder en la primera fecha ante Racing. El conjunto platense, que llega con la baja sensible de Marcelo Torres luego de sufrir una lesión en el debut, buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del campeonato.
Formaciones de Gimnasia vs. River por el Torneo Clausura
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: ESPN Premium.
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