El bicampeón de América con Argentina que no será tenido en cuenta en su club: busca un nuevo destino

Giovani Lo Celso, que no estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022 por una lesión pero fue una pieza clave de la Selección Argentina en la obtención de las últimas dos Copas Américas, deberá definir su futuro en los próximas días ya que no será tenido en cuenta por Ange Postecoglou, el entrenador de Tottenham, quién no lo considera de importancia en la próxima temporada del conjunto inglés que se prepara de la mejor manera para afrontar la Premier League.