La emoción de Lo Celso al recordar su lesión: "Pasé momentos muy duros"

https://twitter.com/TyCSports/status/1640895878683664385 Lo Celso y la lesión que lo sacó del Mundial: "Si era por mí, iba en una pierna. Cuando vi que salieron en el amistoso previo a la Copa del Mundo con una pancarta me puse a llorar solo y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección". pic.twitter.com/J9Qse81biH — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

“La vida te da y te quita. En este caso me dio la oportunidad de volver a estar con mis compañeros. Y soy muy feliz. Fue un momento emocionante para mí”, resaltó el futbolista surgido de la cantera de Rosario Central, que mostró cómo su calidad continúa intacta.

El mediocampista, de 26 años, ingresó como titular y actuó durante 66 minutos, antes de ser sustituido por Ángel Di María, otro rosarino con raíces en la entidad de Arroyito.

“Pasé momentos muy duros por la lesión. Fueron tres, cuatro días en los que lloraba encerrado en el baño”, reveló Lo Celso, quien también contó que el nacimiento “de mi hija” en diciembre “fue un momento hermoso del que también pude disfrutar”.

El volante contó que no le quedó “otra opción que operarme” y remarcó que el retorno al seleccionado argentino “es lo más lindo que me podía pasar. Cuando no estuve me di cuenta de lo que significa ponerse la camiseta de la Selección”, sostuvo.