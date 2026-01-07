Giro inesperado: Éver Banega seguirá su carrera en un club del fútbol argentino

La desvinculación con la Lepra se hizo efectiva el 1° de enero, cuando venció su contrato y la dirigencia rosarina decidió no avanzar con una renovación. De esta manera, se cerró una etapa que había generado grandes expectativas con su regreso a comienzos de 2024, pero que no terminó de traducirse en un impacto deportivo acorde al nombre y la jerarquía del jugador. Más allá de eso, Banega se consolidó como una referencia dentro del plantel, aportando experiencia y liderazgo en un equipo que atravesó momentos irregulares.