Giro inesperado: Éver Banega seguirá su carrera en un club del fútbol argentino
Tras cerrar su etapa en Newell’s, el experimentado mediocampista resolvió seguir jugando en el país y sorprendió al acordar su llegada a Defensa y Justicia.
El mercado de pases del fútbol argentino suele dejar movimientos llamativos, pero pocos tan inesperados como el nuevo destino elegido por Éver Banega. A los 37 años, cuando muchos imaginaban un retiro progresivo o una última experiencia en el exterior, el volante tomó una decisión que sorprendió al ambiente: continuará su carrera en Defensa y Justicia, un club de perfil austero y sin participación internacional en la temporada que comienza.
Luego de finalizar su vínculo con Newell’s Old Boys, institución en la que jugó durante las últimas dos temporadas, Banega optó por mantenerse activo y seguir compitiendo en el ámbito local. El acuerdo con el Halcón de Florencio Varela es por una temporada y marca un giro significativo en una trayectoria marcada por clubes de peso y escenarios de alta exigencia.
La desvinculación con la Lepra se hizo efectiva el 1° de enero, cuando venció su contrato y la dirigencia rosarina decidió no avanzar con una renovación. De esta manera, se cerró una etapa que había generado grandes expectativas con su regreso a comienzos de 2024, pero que no terminó de traducirse en un impacto deportivo acorde al nombre y la jerarquía del jugador. Más allá de eso, Banega se consolidó como una referencia dentro del plantel, aportando experiencia y liderazgo en un equipo que atravesó momentos irregulares.
Uno de los factores clave en su elección fue personal. El mediocampista priorizó permanecer cerca de Rosario, ciudad en la que reside, ya que en los próximos meses será padre. Esa situación inclinó la balanza a favor de continuar en el país, pese a que contaba con sondeos y posibilidades de seguir su carrera fuera de Argentina. Defensa y Justicia apareció entonces como una alternativa compatible con su vida familiar y con el deseo de seguir compitiendo en Primera División.
Hincha confeso de Newell’s, Banega tuvo dos ciclos en el club del Parque Independencia. El primero se dio en el segundo semestre de 2014, mientras que el regreso comenzó en enero de 2024. En total, disputó 85 partidos oficiales con la camiseta rojinegra y convirtió seis goles, números que reflejan un paso extenso, aunque atravesado por contextos deportivos cambiantes.
La trayectoria de Banega habla por sí sola. Surgido en Boca Juniors, desarrolló una carrera de alto nivel en el fútbol europeo y árabe, con pasos por Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter y Al-Shabab. Además, fue parte de la Selección Argentina en 65 oportunidades, integró el plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 y conquistó títulos de enorme relevancia, como el Mundial Sub 20 de 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
