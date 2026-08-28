Giuliano Galoppo se acerca a la salida de River: el club de la MLS que gana fuerza

Los números de Galoppo en River

El mediocampista arribó al Millonario a comienzos de 2025 procedente de São Paulo. En primera instancia llegó mediante un préstamo, pero posteriormente River decidió ejecutar la operación y quedarse con sus servicios de manera definitiva. Durante aproximadamente un año y medio en la institución, disputó 48 partidos, convirtió ocho goles y entregó una asistencia.

Si bien logró tener participación en una cantidad importante de encuentros, su rendimiento no alcanzó la regularidad esperada y terminó perdiendo terreno dentro de la consideración del club. La situación desembocó en su apartamiento del plantel y en la búsqueda de un nuevo destino durante este mercado de pases.

¿Qué otros jugadores de River podrían salir?

Galoppo no es el único futbolista cuyo futuro todavía debe definirse. La dirigencia también trabaja para resolver otras situaciones pendientes. Kendry Páez tendría encaminada una salida, ya que Chelsea le habría encontrado un nuevo club. En el caso de Matías Viña, la Banda Roja depende de que Flamengo acepte una nueva cesión, mientras que una alternativa que había aparecido, Getafe, finalmente no prosperó.

Otro caso es el de Fabricio Bustos, por quien hubo sondeos, aunque el futbolista no mostró interés en las propuestas recibidas hasta el momento. Por último, Matías Galarza Fonda también despertó interés de diferentes instituciones y una de las posibilidades más firmes es que continúe su carrera en Olimpia de Paraguay.