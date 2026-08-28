Giuliano Galoppo se acerca a la salida de River: el club de la MLS que gana fuerza
El mediocampista mantuvo una reunión con la dirigencia y analiza una propuesta para continuar su carrera en Estados Unidos. El acuerdo sería a préstamo.
Giuliano Galoppo está cada vez más cerca de dejar River y todo apunta a que su próximo destino estará en el fútbol de Estados Unidos. Atlanta United avanzó como una de las principales alternativas para el mediocampista, que mantuvo una reunión con la dirigencia y analiza una propuesta que podría concretar su salida en los próximos días.
La situación se produce en un momento de profunda renovación dentro del plantel del Millonario. La salida de Eduardo Coudet, el desembarco de Leonardo Ponzio como entrenador interino y la decisión de buscarle club a varios futbolistas que fueron apartados marcaron un escenario de cambios importantes en Núñez.
En ese contexto, Galoppo aparece como uno de los jugadores que podría continuar su carrera lejos de la institución. Según la información conocida en las últimas horas, la propuesta de Atlanta United contempla un préstamo por diez meses con opción de compra. El mediocampista todavía analiza la oferta, aunque todo indica que finalmente aceptaría continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS).
River y Giuliano Galoppo tuvieron una reunión por su futuro
El pasado jueves se produjo una reunión entre Galoppo y representantes de la dirigencia. El objetivo fue transmitirle al futbolista que había una propuesta concreta sobre la mesa y que, desde la institución, consideraban conveniente que aceptara la posibilidad de emigrar. La decisión se encuentra vinculada con la situación deportiva del jugador y con la necesidad del club de encontrar una salida para algunos integrantes del plantel que dejaron de ser prioridad.
El volante había llegado con la expectativa de convertirse en una alternativa importante para el mediocampo, pero su rendimiento durante el último período no terminó de convencer. Además, algunos cruces con los hinchas y un primer semestre de 2026 que estuvo lejos de sus mejores versiones hicieron que la dirigencia tomara la determinación de apartarlo junto con otros futbolistas.
Los números de Galoppo en River
El mediocampista arribó al Millonario a comienzos de 2025 procedente de São Paulo. En primera instancia llegó mediante un préstamo, pero posteriormente River decidió ejecutar la operación y quedarse con sus servicios de manera definitiva. Durante aproximadamente un año y medio en la institución, disputó 48 partidos, convirtió ocho goles y entregó una asistencia.
Si bien logró tener participación en una cantidad importante de encuentros, su rendimiento no alcanzó la regularidad esperada y terminó perdiendo terreno dentro de la consideración del club. La situación desembocó en su apartamiento del plantel y en la búsqueda de un nuevo destino durante este mercado de pases.
¿Qué otros jugadores de River podrían salir?
Galoppo no es el único futbolista cuyo futuro todavía debe definirse. La dirigencia también trabaja para resolver otras situaciones pendientes. Kendry Páez tendría encaminada una salida, ya que Chelsea le habría encontrado un nuevo club. En el caso de Matías Viña, la Banda Roja depende de que Flamengo acepte una nueva cesión, mientras que una alternativa que había aparecido, Getafe, finalmente no prosperó.
Otro caso es el de Fabricio Bustos, por quien hubo sondeos, aunque el futbolista no mostró interés en las propuestas recibidas hasta el momento. Por último, Matías Galarza Fonda también despertó interés de diferentes instituciones y una de las posibilidades más firmes es que continúe su carrera en Olimpia de Paraguay.
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