Godoy Cruz e Instituto igualaron 1-1 por el Torneo Clausura
En la vuelta de Daniel Oldrá al Feliciano Gambarte, el "Tomba" y la "Gloria" repartieron unidades este domingo por la novena fecha del Torneo Clausura.
Godoy Cruz e Instituto igualaron 1-1 este domingo en el Estadio Feliciano Gambarte por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Se trataba de un partido clave para ambos, que buscaban mejorar su irregular desempeño en el Torneo. El encuentro tenía un condimento especial: el regreso del ídolo mendocino Daniel Oldrá, ahora entrenador de La Gloria.
En este línea, Alex Luna abrió la cuenta para la visita en el cierre de la primera mitad; mientras que Nicolás Fernández igualó las acciones en el inicio del complemento.
Momento especial de este duelo: el regreso de Oldrá al Feliciano Gambarte
En un gesto de reconocimiento, el club mendocino homenajeó a Daniel Oldrá, una figura emblemática para el Tomba, en la previa del partido.
Formaciones de este encuentro
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
Godoy Cruz vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Feliciano Gambarte
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario