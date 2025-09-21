Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Por su parte, el equipo santiagueño, dirigido por Omar De Felippe, llega con un registro similar al de Boca en el Clausura (tres victorias, cuatro empates y una derrota), aunque se encuentra un puesto por debajo debido a la diferencia de gol. A pesar de haber cortado una racha positiva con una derrota ante Riestra por el torneo y otra ante Vélez por la Supercopa, el Ferroviario ha demostrado su capacidad para sumar puntos fuera de casa. Ahora buscarán recuperarse y volver a ser protagonistas.

Formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Boca vs. Central Córdoba: datos del partido

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: La Bombonera