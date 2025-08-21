Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV

godoy cruz

El Feliciano Gambarte se vestirá de fiesta para empujar a un Godoy Cruz que necesita más que nunca de su público. La misión no es sencilla: deberá ganar, cuidar su arco y aprovechar cada ocasión frente a un rival acostumbrado a estas instancias. La Sudamericana pone a prueba al Tomba en una de las noches más trascendentes de su temporada, con la chance de revertir su presente y volver a soñar con un lugar entre los ocho mejores del torneo continental.