Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV
El Tomba enfrenta en Mendoza al conjunto brasileño en un partido que puede marcar un quiebre en su semestre, con la necesidad de cortar la mala racha.
Este jueves desde las 19, Godoy Cruz tendrá una cita crucial en el estadio Feliciano Gambarte, donde recibirá a Atlético Mineiro en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo mendocino necesita una victoria que le permita revertir la caída sufrida en Brasil, donde perdió 2-1 en la ida, y romper con una racha adversa que ya lleva ocho encuentros sin sumar de a tres.
La situación del Tomba es compleja. Tras la salida de Esteban Solari como entrenador, el club decidió apostar por Walter Ribonetto, pero el nuevo ciclo todavía no ha mostrado señales de reacción. Con él al mando, Godoy Cruz perdió los dos partidos que disputó: la ida con Atlético Mineiro y el compromiso liguero frente a River en el Monumental, que terminó con un 4-2 en contra.
En este contexto, el duelo frente al conjunto brasileño se presenta como una oportunidad para cambiar la inercia negativa y dar un golpe que lo devuelva al plano internacional entre los mejores del continente.
Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tampoco atraviesa su mejor momento en el Brasileirao, donde se ubica en la 11° posición tras caer 3-1 con Gremio en la última fecha. Sin embargo, su recorrido en la Sudamericana le da crédito: avanzó desde la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo H y superó a Bucaramanga en los playoffs. Con futbolistas de jerarquía y experiencia internacional, el Galo llega con la intención de aprovechar la ventaja obtenida en casa para sellar su clasificación en Mendoza.
El Feliciano Gambarte se vestirá de fiesta para empujar a un Godoy Cruz que necesita más que nunca de su público. La misión no es sencilla: deberá ganar, cuidar su arco y aprovechar cada ocasión frente a un rival acostumbrado a estas instancias. La Sudamericana pone a prueba al Tomba en una de las noches más trascendentes de su temporada, con la chance de revertir su presente y volver a soñar con un lugar entre los ocho mejores del torneo continental.
Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: probables formaciones
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
- Atlético Mineiro: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.
Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Feliciano Gambarte, Mendoza.
- Árbitro: Felipe González (CHI).
- VAR: Miguel Araos (CHI).
- TV: ESPN.
