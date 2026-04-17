Gol, asistencia y lesión devastadora: Retegui, afuera por lo que queda de la temporada
El delantero atraviesa un duro revés tras sufrir una fractura en la tibia izquierda. Deberá ser operado y no volverá a jugar en lo que resta del campeonato en Arabia Saudita.
Mateo Retegui vivió una jornada de contrastes extremos en Arabia Saudita. En el empate 2-2 entre Al-Qadisiyah y Al-Shabab, el delantero argentino nacionalizado italiano tuvo una actuación destacada con un gol y una asistencia, pero su noche terminó de la peor manera: una lesión grave que lo marginará de las canchas por un período prolongado.
Los estudios realizados tras el encuentro confirmaron el diagnóstico más temido: fractura de tibia izquierda. Esta lesión obliga al atacante a permanecer al menos dos meses fuera de la actividad, lo que en la práctica significa que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada con su equipo.
El delantero debió abandonar el campo de juego con asistencia médica, visiblemente afectado, luego de sufrir el impacto que derivó en la fractura. La gravedad de la situación quedó evidenciada rápidamente, y las pruebas médicas posteriores no hicieron más que ratificar el panorama adverso.
Según se informó, Retegui viajará a Madrid para someterse a una intervención quirúrgica programada para los próximos días. La decisión fue tomada en conjunto entre el futbolista y el club, priorizando una recuperación adecuada que le permita volver en plenitud física.
La lesión llega en un momento particularmente positivo para el ex Boca y Tigre. Con 16 goles en 28 partidos en la liga saudí, se había consolidado como una de las principales referencias ofensivas de Al-Qadisiyah y uno de los jugadores más determinantes del torneo.
Además, su rendimiento no había pasado desapercibido en Europa. De acuerdo a versiones surgidas en Italia, el Milan había iniciado contactos con su entorno con la intención de repatriarlo en el futuro cercano. Este interés reflejaba el crecimiento sostenido del delantero, que venía ganando protagonismo tanto a nivel de clubes como en la consideración internacional.
Ahora, el foco estará puesto en su recuperación. La prioridad será superar la operación y encarar el proceso de rehabilitación sin contratiempos, en un camino que exigirá paciencia y trabajo. Mientras tanto, su equipo deberá reconfigurar el ataque ante la ausencia de una de sus piezas más importantes, en un cierre de temporada que ya no contará con uno de sus goleadores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario