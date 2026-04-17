Gol, asistencia y lesión devastadora: Retegui, afuera por lo que queda de la temporada

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Además, su rendimiento no había pasado desapercibido en Europa. De acuerdo a versiones surgidas en Italia, el Milan había iniciado contactos con su entorno con la intención de repatriarlo en el futuro cercano. Este interés reflejaba el crecimiento sostenido del delantero, que venía ganando protagonismo tanto a nivel de clubes como en la consideración internacional.

Ahora, el foco estará puesto en su recuperación. La prioridad será superar la operación y encarar el proceso de rehabilitación sin contratiempos, en un camino que exigirá paciencia y trabajo. Mientras tanto, su equipo deberá reconfigurar el ataque ante la ausencia de una de sus piezas más importantes, en un cierre de temporada que ya no contará con uno de sus goleadores.