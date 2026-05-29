¿Gol gana? La impactante tendencia que domina las finales de la Champions League
De cara a la gran final de este sábado, una serie de estadísticas recientes expone un patrón cada vez más marcado en la UEFA Champions League.
La UEFA Champions League tendrá este sábado una nueva final que paralizará al mundo del fútbol. Como ocurre cada temporada, millones de personas estarán pendientes de un partido que suele definirse por detalles mínimos, errores puntuales y momentos de máxima tensión.
Y justamente en la previa empezó a tomar fuerza una tendencia estadística que sorprende incluso a los fanáticos más futboleros: hace años que las finales del torneo parecen responder a una lógica implacable. El que pega primero, gana. Y el que pierde, casi ni reacciona.
El dato más fuerte es contundente: desde 2018, el equipo que pierde la final no logra convertir un solo gol. La última vez que el subcampeón pudo anotar fue en Kiev, cuando Liverpool cayó 3-1 ante Real Madrid pero al menos consiguió descontar.
Desde entonces, Tottenham, PSG, Manchester City, Liverpool, Inter y Borussia Dortmund terminaron sus respectivas finales sin marcar. Una racha que ya acumula siete definiciones consecutivas con el derrotado en cero.
Más de una década sin revertir marcadores
Pero hay otra estadística que también alimenta la teoría del “gol gana”: desde 2014 ningún equipo logró revertir un resultado adverso en una final de Champions.
La última remontada ocurrió en Lisboa, en aquella inolvidable definición entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone ganaba 1-0 hasta el minuto 93, cuando Sergio Ramos empató de cabeza y llevó el partido al alargue. Después llegó el 4-1 histórico del conjunto merengue, con Ángel Di María y Cristiano Ronaldo en un nivel demencial en el alargue.
A partir de ahí hubo empates parciales y partidos más cerrados, pero nunca más una verdadera vuelta de resultado. Cada vez que un equipo empezó abajo en el marcador, terminó perdiendo la final.
El fenómeno refleja también cómo cambiaron las definiciones modernas de la Champions: menos espacios, estructuras defensivas más rígidas y equipos cada vez más preparados para administrar ventajas mínimas.
Con todos esos antecedentes sobre la mesa, la pregunta aparece sola de cara a la final de este sábado: ¿se repetirá la lógica que domina Europa desde hace más de una década o finalmente habrá una remontada capaz de romper la tendencia?
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