¿Gol gana? La impactante tendencia que domina las finales de la Champions League

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Más de una década sin revertir marcadores

Pero hay otra estadística que también alimenta la teoría del “gol gana”: desde 2014 ningún equipo logró revertir un resultado adverso en una final de Champions.

La última remontada ocurrió en Lisboa, en aquella inolvidable definición entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone ganaba 1-0 hasta el minuto 93, cuando Sergio Ramos empató de cabeza y llevó el partido al alargue. Después llegó el 4-1 histórico del conjunto merengue, con Ángel Di María y Cristiano Ronaldo en un nivel demencial en el alargue.

A partir de ahí hubo empates parciales y partidos más cerrados, pero nunca más una verdadera vuelta de resultado. Cada vez que un equipo empezó abajo en el marcador, terminó perdiendo la final.

El fenómeno refleja también cómo cambiaron las definiciones modernas de la Champions: menos espacios, estructuras defensivas más rígidas y equipos cada vez más preparados para administrar ventajas mínimas.

Con todos esos antecedentes sobre la mesa, la pregunta aparece sola de cara a la final de este sábado: ¿se repetirá la lógica que domina Europa desde hace más de una década o finalmente habrá una remontada capaz de romper la tendencia?