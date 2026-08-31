Golazo épico e histórico: el último grito de Lionel Messi en la Selección Argentina
La despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina trae a la memoria el que se convirtió en su último tanto con la Albiceleste.
El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina pone fin a dos décadas de magia ininterrumpida, flashbacks imborrables y goles que ya forman parte de la mitología popular. Entre tantas conquistas memorables, la última anotación oficial del rosarino con la camiseta albiceleste adquirió un significado histórico especial por el contexto agónico en el que se produjo.
El último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina
El escenario tuvo lugar en los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium. La Albiceleste se encontraba al borde del abismo: caía por 2-0 ante una sorpresiva y combativa selección de Egipto que puso contra las cuerdas al combinado nacional.
Con la urgencia de dar vuelta el marcador, el equipo nacional inició la reacción con un descuento providencial de Cristian "Cuti" Romero a los 78 minutos, tras una asistencia precisa del propio Messi.
Y a los 83 minutos de juego, llegó el momento cumbre. Tras una jugada enmarcada por los intentos ofensivos y la presión constante, Gonzalo Montiel devolvió un balón al área luego de una pirueta de Lautaro Martínez, y Lionel Messi apareció casi desde el punto penal para sacar un potente y ajustado zurdazo que decretó el agónico 2-2 parcial.
Aquel gol no solo significó el empate transitorio en una noche de máxima tensión y alivió los fantasmas de una eliminación prematura, sino que encendió la chispa definitiva para que, en la última jugada del encuentro, Enzo Fernández sentenciara el 3-2 definitivo y sellara el pasaje a los cuartos de final.
Sin saberlo en ese preciso instante, el último grito de Messi con la Selección fue fiel a su estilo: bajo presión, con carácter, gestando una remontada heroica y dejando grabado a fuego su nombre en el umbral de otra página dorada del fútbol argentino.
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