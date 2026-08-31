Golazo épico e histórico: el último grito de Lionel Messi en la Selección Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina pone fin a dos décadas de magia ininterrumpida, flashbacks imborrables y goles que ya forman parte de la mitología popular. Entre tantas conquistas memorables, la última anotación oficial del rosarino con la camiseta albiceleste adquirió un significado histórico especial por el contexto agónico en el que se produjo.