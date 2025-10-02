Golazo de Lo Celso en la victoria del Betis ante Ludogorets por la Europa League

El Real Betis derrotó este jueves por 2-0 al Ludogorets en condición de visitante por la segunda fecha de la Europa League. El volante argentino Giovani Lo Celso fue clave al marcar un golazo a los 31 minutos del primer tiempo con un zurdazo desde el borde del área. Con esta victoria, el conjunto español suma cuatro puntos tras el empate en el debut frente al Nottingham Forest de Inglaterra y se acomoda en puestos de clasificación a los octavos de final de la renovada competencia que está más pareja que nunca.