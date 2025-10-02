Golazo de Lo Celso en la victoria del Betis ante Ludogorets por la Europa League
El jugador de la Selección Argentina marcó un golazo en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Ludogorets. Los españoles suman cuatro puntos y sueñan con octavos.
El Real Betis derrotó este jueves por 2-0 al Ludogorets en condición de visitante por la segunda fecha de la Europa League. El volante argentino Giovani Lo Celso fue clave al marcar un golazo a los 31 minutos del primer tiempo con un zurdazo desde el borde del área. Con esta victoria, el conjunto español suma cuatro puntos tras el empate en el debut frente al Nottingham Forest de Inglaterra y se acomoda en puestos de clasificación a los octavos de final de la renovada competencia que está más pareja que nunca.
Sin lugar a dudas que el gol del futbolista argentino significa una buena noticia para la Albiceleste: Lo Celso, más allá de algunas lesiones que lo marginaron en la lucha por un lugar, es de los más considerados por el entrenador Lionel Scaloni y se apunta cómo una de las grandes fijas del seleccionado para estar estar presente en el próximo Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
El golazo de Lo Celso en la victoria del Real Betis ante Ludogorets en la Europa League
Además de Lo Celso, fueron titulares Valentín Gómez en defensa y Ezequiel “Chimy” Ávila en la delantera, aportando minutos importantes en la victoria del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. En la próxima jornada, el Betis visitará al Genk de Bélgica, mientras que el Ludogorets —que quedó 19º con 3 puntos— enfrentará de visitante al Young Boys de Suiza.
Los números de Giovani Lo Celso en el triunfo de Real Betis en la Europa League
La formación confirmada de Real Betis para enfrentar a Ludogorets por la fecha 2 de la Europa League
- Real Betis: Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo, Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Chimy Ávila, Cédric Bakambu, Rodrigo Riquelme. DT: Manuel Pellegrini.
