El Papamóvil de León XIV: ¿cómo será el rodado y habrá feriado por su visita?

Cómo era el papamóvil de Juan Pablo II

Durante sus viajes, Juan Pablo II utilizó una gran cantidad de vehículos modificados específicamente para sus recorridos. En la Argentina de 1982, uno de los protagonistas fue un Ford F-350 que fue acondicionado con una estructura especial para proteger al Papa y, al mismo tiempo, permitir que pudiera ser visto por las multitudes.

Años más tarde, durante su segunda visita al país, también se utilizaron vehículos especialmente preparados. La característica común era que se partía de camionetas, camiones o vehículos comerciales y luego se construía sobre ellos una estructura destinada al traslado del pontífice.

El contexto de seguridad era, además, muy distinto. El intento de asesinato que Juan Pablo II había sufrido en 1981 había modificado radicalmente las condiciones de protección de los papas. A partir de entonces, los vehículos papales incorporaron estructuras blindadas y cápsulas de protección mucho más sofisticadas.

Uno de los ejemplos más recordados fue el papamóvil utilizado por Juan Pablo II en distintos viajes internacionales: grandes vehículos todoterreno o comerciales con una estructura elevada en la parte trasera, donde el Papa podía permanecer sentado o de pie y saludar a los fieles.

La camioneta que utilizará León XIV

El vehículo elegido para la visita de León XIV mantiene una de las características fundamentales de aquellos papamóviles: se trata de una camioneta adaptada específicamente para el traslado del Papa. Pero el concepto será mucho más moderno. La Toyota Hilux será reacondicionada para cumplir con los requerimientos de seguridad y logística establecidos para la visita papal.

La automotriz prepara dos unidades para que el pontífice pueda utilizarlas durante sus recorridos por Córdoba y el AMBA entre el 8 y el 11 de noviembre. La elección de la Hilux también tiene un componente simbólico: se trata de un modelo producido y utilizado masivamente en la Argentina, muy alejado de los vehículos de dimensiones y características especiales que protagonizaron las visitas de Juan Pablo II.

Las similitudes con Juan Pablo II

A pesar de las diferencias tecnológicas, existen varios puntos en común entre ambos papamóviles. El principal es la necesidad de que el Papa pueda estar cerca de la gente y ser visible durante sus recorridos. Esa función es, precisamente, la razón de ser del papamóvil: permitir que el pontífice pueda desplazarse lentamente frente a grandes multitudes y mantener contacto visual con los fieles.

También se repite la fórmula de utilizar un vehículo convencional como base para construir una unidad completamente adaptada a las necesidades del Vaticano y de los organismos de seguridad. Además, tanto en los vehículos de Juan Pablo II como en el de León XIV, la seguridad ocupa un lugar central, aunque los sistemas utilizados y las exigencias técnicas hayan evolucionado con el paso del tiempo.