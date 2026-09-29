Independiente deberá pagar una millonaria cifra por Kevin Lomónaco para evitar una inhibición

¿Qué pasó con el dinero de la venta de Lomónaco?

La situación se vuelve todavía más compleja al analizar la operación que llevó a Lomónaco desde Independiente hacia Elche. El defensor fue vendido por 5,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos, pero ese dinero no quedó íntegramente disponible para el club.

El Rojo tenía diferentes obligaciones pendientes que debieron ser atendidas con parte de esos ingresos. Entre ellas aparecía una deuda de USD 1.800.000 con Elche, vinculada a la compra de Iván Marcone realizada en 2022. Además, otro porcentaje de la operación correspondía a Red Bull Bragantino, mientras que también debían contemplarse compromisos vinculados al propio futbolista.

Por eso, pese a que la venta del zaguero central derecho representó un ingreso importante para las arcas de Independiente, el dinero tuvo diferentes destinos antes de que pudiera transformarse en liquidez disponible para la institución.