Independiente deberá pagar una millonaria cifra por Kevin Lomónaco para evitar una inhibición
El Tribunal Arbitral del Deporte falló a favor de Bragantino en el reclamo por el defensor y estableció un plazo hasta el 2 de noviembre para que el club de Avellaneda cancele la deuda.
Independiente recibió una nueva complicación en materia económica luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) se expidiera sobre el conflicto que mantenía con Red Bull Bragantino por la transferencia de Kevin Lomónaco. El organismo internacional falló a favor del conjunto brasileño y determinó que el Rojo deberá afrontar un pago millonario en los próximos días.
La resolución establece que el club de Avellaneda deberá abonar USD 2.881.975 hasta el 2 de noviembre, una cifra que contempla los USD 400.000 que Independiente ya había pagado anteriormente. El incumplimiento de esta obligación podría generar una consecuencia todavía más delicada para la institución: una inhibición que le impediría incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.
El TAS falló a favor de Bragantino por la transferencia de Lomónaco
La disputa había llegado al Tribunal Arbitral del Deporte después de que el club brasileño reclamara por el dinero correspondiente a la operación de Kevin Lomónaco. El fallo terminó favoreciendo a la institución paulista, aunque el monto finalmente establecido por el TAS fue inferior al solicitado originalmente.
Bragantino había reclamado USD 3.917.100, mientras que la resolución determinó que Independiente deberá desembolsar USD 2.881.975. El plazo fijado por el organismo internacional es concreto: el Rojo tiene tiempo hasta el 2 de noviembre para cumplir con la obligación. De no hacerlo, podría quedar inhibido de cara al siguiente período de transferencias.
Para Independiente, el problema aparece en un contexto financiero particularmente complejo, ya que buena parte de los ingresos obtenidos durante el último mercado fueron destinados a resolver compromisos que la institución arrastraba previamente.
¿Qué pasó con el dinero de la venta de Lomónaco?
La situación se vuelve todavía más compleja al analizar la operación que llevó a Lomónaco desde Independiente hacia Elche. El defensor fue vendido por 5,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos, pero ese dinero no quedó íntegramente disponible para el club.
El Rojo tenía diferentes obligaciones pendientes que debieron ser atendidas con parte de esos ingresos. Entre ellas aparecía una deuda de USD 1.800.000 con Elche, vinculada a la compra de Iván Marcone realizada en 2022. Además, otro porcentaje de la operación correspondía a Red Bull Bragantino, mientras que también debían contemplarse compromisos vinculados al propio futbolista.
Por eso, pese a que la venta del zaguero central derecho representó un ingreso importante para las arcas de Independiente, el dinero tuvo diferentes destinos antes de que pudiera transformarse en liquidez disponible para la institución.
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