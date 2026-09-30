Procesaron a Bebote Álvarez por narcotráfico y chantaje: audios, fotos y lenguaje futbolero en la causa

Pese a que el barrabrava intentó desligarse del caso alegando inocencia y asegurando que utilizaron su nombre por su perfil público, la resolución judicial de 109 páginas detalla pruebas contundentes en su contra. De acuerdo a la investigación iniciada en febrero tras la detención de una "mula" en el aeropuerto de Ezeiza, Álvarez no solo formaría parte de una red que comercializaba cocaína, éxtasis, tusi, ketamina y marihuana, sino que además cumplía un rol activo en el control de calidad de la sustancia y en la logística de abastecimiento desde Bolivia.