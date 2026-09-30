Procesaron a Bebote Álvarez por narcotráfico y chantaje: audios, fotos y lenguaje futbolero en la causa
El juez Meirovich le dictó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo al barra de Independiente, acusado de integrar una organización criminal.
La situación judicial de Pablo "Bebote" Álvarez suma un capítulo sumamente complejo. Detenido desde fines de agosto en el penal de Marcos Paz, el histórico líder de la barra brava de Independiente fue procesado por el juez Gustavo Meirovich por los delitos de asociación ilícita y narcotráfico agravado, una causa que prevé penas de hasta 20 años de cárcel. Además, la Justicia le trabó un embargo por 800 millones de pesos.
Pese a que el barrabrava intentó desligarse del caso alegando inocencia y asegurando que utilizaron su nombre por su perfil público, la resolución judicial de 109 páginas detalla pruebas contundentes en su contra. De acuerdo a la investigación iniciada en febrero tras la detención de una "mula" en el aeropuerto de Ezeiza, Álvarez no solo formaría parte de una red que comercializaba cocaína, éxtasis, tusi, ketamina y marihuana, sino que además cumplía un rol activo en el control de calidad de la sustancia y en la logística de abastecimiento desde Bolivia.
Uno de los aspectos más insólitos del expediente es el uso de jerga deportiva para enmascarar las operaciones: la cocaína de máxima pureza era llamada "Real Madrid", el tusi recibía el nombre de "Inter Miami" y el nexo en España figuraba agendado como "Yamal". Asimismo, pericias telefónicas hallaron un video del propio Álvarez manipulando drogas como si fuera un tutorial, sumado a chats que lo vinculan con el tráfico de armas y la cobranza violenta de deudas.
Atención Independiente: procesaron a Bebote Álvarez por narcotráfico y chantaje
IMPORTANTE: Así fue detenido Pablo "Bebote" Álavarez
El expediente señala como centro logístico de la banda al local "Paladar Rojo", un inmueble propiedad de Álvarez ubicado junto al estadio del club de Avellaneda, donde funcionan una hamburguesería y un museo de camisetas. Según la investigación, en ese predio se retenía y coaccionaba a deudores de la organización, como ocurrió con un joven agredido para garantizar el cobro de una deuda.
Aunque el acusado declaró que solo alquilaba el lugar y desconocía las actividades ilícitas, los peritajes tecnológicos y las escuchas entre otros diez detenidos lo posicionan con un dominio directo de las operaciones financieras, las cuales incluían el manejo de criptomonedas y la distribución en decenas de puntos de venta. De esta manera, el referente de la tribuna continuará detenido a la espera del juicio oral.
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