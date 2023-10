González Pirez le respondió a Jorge Almirón: "Se habló que Paletta..."

"Hoy planteamos el partido de una forma y lo llevamos a cabo de la manera que lo hacemos en todos los partidos. Tenía un condimento especial por ser el clásico", continuó.

"No podíamos fallar, teníamos que estar a la altura y lo hicimos en muy buena forma", agregó sobre la victoria que dejó al "Millonario" en el segundo lugar de la Zona A con 13 puntos, a uno del líder Independiente.

LA POLÉMICA DEL SUPERCLÁSICO Y EL ÁRBITRO

"Nos mantenemos al margen de lo que se puede decir del árbitro. Son cosas extras que no nos importan, vinimos acá a jugar, a imponer nuestro juego y lo hicimos de una forma excelente", opinó.

Luego que el director técnico xeneize apuntara contra el referí, ya que se filtraron fotografías con indumentaria del Millonario, el zaguero no dudó en contestarle y hacer referencia al encargado del VAR: "Nosotros nos mantenemos al margen. No voy a opinar es algo que piensa solo él. Se habló de que Paletta era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que no nos competen ni nos importan. Vinimos a plantear nuestro trabajo en la cancha de Boca“.

