Gonzalo Higuaín y el penal que no le cobraron en la final de Brasil 2014

Y reflexiona: "Pongámoslo al revés, centro al área, yo le pongo la rodilla en la pera a Neuer, cabeceo y gol, seguro cobran falta", y agrega: "Si él no me mete el rodillazo, no se si me saca la pelota".

En el repaso de la jugada, Higuaín remarca que él siempre estuvo en una situación de desventaja ante el arquero alemán: "Yo en ningún momento miro al arquero, él si sabía donde estaba yo. Yo no voy hacia él, él viene hacia mi".

Por entonces, el VAR no existía y el juez cobró infracción del delantero: "Me quedó una sensación sospechosa, porque el árbitro termina cobrando para ellos".

El penal de Neuer a Higuaín que no cobraron en la final de Brasil 2014

