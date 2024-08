El récord que Gonzalo Peillat no pudo lograr tras la plata de Alemania en París 2024

Peillat.jpg

El récord que Peillat no pudo lograr con Alemania en los Juegos Olímpicos de París 2024

Sin embargo, años después, Peillat tomó la decisión de representar a Alemania, y este jueves tenía la oportunidad de igualar un logro que hasta ahora solo ha sido alcanzado por Daniel Carroll. Este rugbier australiano nacido en Melbourne en 1888, conquistó dos medallas de oro olímpicas con diferentes países, un hito que ha perdurado por más de 100 años.

Carroll ganó su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1908, representando a Australia. Luego, tras mudarse a Estados Unidos, donde continuó su carrera deportiva y se enroló en la Primera Guerra Mundial, volvió a participar en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, esta vez con la selección estadounidense, con la que también se coronó campeón.

Este récord histórico ahora ya no está en juego para Peillat, quien no igualó la hazaña ya que Alemania no logró vencer a Países Bajos en la final de hockey sobre césped de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al no conseguir la victoria y colgarse la pedalla de plata, Peillat no se unirá a Carroll en la exclusiva lista de atletas que han logrado este inusual y prestigioso récord, en medio de la controversia y las emociones encontradas de haber celebrado un gol contra su país natal.