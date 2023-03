La cifra millonaria que tiene que pagar Independiente por Gonzalo Verón

Embed Hugo y Pablo Moyano y Yoyo Maldonado llevaron a Veron siendo libre. No pagaron sueldos, lo dejaron libre y no se presentaron ante la demanda del jugador. Hoy Independiente le debe 2.332.081.796 de pesos que son 6 millones dolar blue.

Antes de irse hicieron lo mismo con Cazares pic.twitter.com/p9UBfgtvxo — Esteban Edul (@estebanedul) March 22, 2023

LA PALABRA DEL FUTBOLISTA

"Llegué a sentarme a hablar con (Héctor) Yoyo Maldonado (secretario de Independiente en la gestión Hugo Moyano). Tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda. Llegó a darme tres cheques, pero luego me pidió por favor que no los depositara porque no era el momento ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos. Eso fue en el Hotel Scala donde concentraba el equipo, lo recuerdo bien. Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento. Pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron", indicó Verón tiempo atrás en una entrevista a Clarín.

"Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos (por los dirigentes de Independiente) tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví a CAI y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda", cerró el futbolista.